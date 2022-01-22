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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

22.01.2022 19:52
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Nacer Chadli'nin pasında altıpasta topla buluşan Stefano Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

57. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde Stefano Okaka topla buluştu. Okaka'nın bekletmeden pasında topu alan Nacer Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

70. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Nacer Chadli'nn ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası içi sol tarafından ortasında altpasta buluşan Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

87. dakikada Atınç Nukan'ın uzun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu. 0-2

90+5. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Danijel Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer x, Junior Caicara x, Youssouf Ndayishimiye x, Leo Duarte x, Hasan Ali Kaldırım x, Tolga Ciğerci x (Fredrik Gulbrandsen dk. 69 x), Mahmut Tekdemir x (Danijel Aleksic dk. 83 ?), Ömer Ali Şahiner x (Deniz Türüç dk. 46 xx), Berkay Özcan x, Nacer Chadli x (Emre Çolak dk. 78 x), Stefano Okaka x

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx (Atakan Çankaya dk. 46 x), Atınç Nukan xx, Wilker xx, Obinna Nwobodo xx, Yalçın Kayan xx (Kahraman Demirtaş dk. 85 ?), Murat Paluli xx, Moubandje xx, Cherif Ndiaye xxx, Halil Akbunar xxx, Adis Jahovic xx (Lourency dk. 73 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Di Santo, Yusuf Talum, Berkan Emir, David Tijanic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Cherif Ndiaye (dk. 37), Halil Akbunar (dk. 87) (Göztepe), Danijel Aleksic (dk. 90+5) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Wilker (Göztepe), Leo Duarte, Emre Belözoğlu (Başakşehir)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

İrfan Can Eğribayat, Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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