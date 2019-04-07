Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xx, Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xx, Elia xxx, Robinho xx

Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx, Milosevic xx, Fofana xx, Jahovic xx

Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir) Amir (Konyaspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:56 Kaynak: İHA

Serkan, Konyaspor, Başakşehir, Spor
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