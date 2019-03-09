Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:29 Kaynak: İHA
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