Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir
, BB Erzurumspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:30 Kaynak: İHA
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