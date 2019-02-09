Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Spor
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