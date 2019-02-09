Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Bb Erzurumspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Robinho'nun kafa vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

6. dakikada sağ kanatta bulunan Caiçara'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sehic uzaklaştırdı.

11. dakikada Visca'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Opseth'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada Obertan'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda defansa çarpan top, kaleci Mert'i ters ayakta yakalandı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

35. dakikada Obertan'ın pasında topu alan Eduok'un ceza yayı üzerinden plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Epureanu xx, Clichy x (Attamah dk. 25 x), İrfan Can xx, Emre Belözoğlu xx, Mossoro xx, Edin Visca xxx, Elia xx, Robinho xx

Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Arda Turan, Soner, Demba Ba, Adebayor, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

BB Erzurumspor: Sehic xx, Kanstrup xx, Lokman xx, Egemen xx, Schwechlen xx, Taylan xx, Scuk xx, Eduok xx, Sunu xx, Obertan xx, Opseth xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Kone, İbrahim, Sefa, Emrah, Muhammed, Tshabalala, Munsy

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Opseth (dk. 11 k.k.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Epureanu (M. Başakşehir), Taylan (BB Erzurumspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Spor
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