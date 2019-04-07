Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakadan 2-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. 

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı. 30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi. 32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı. 50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine kat eden Robinho'nun verdiği pasta topla buluşan Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0 

59. dakikada sol kanattan Milosevic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipovic'in kafasında top üstten auta çıktı. 

69. dakikada Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 

76. dakikada savunmadan seken topla buluşan Jevtovic'in sert şutunu kaleci Mert kornere çeldi. 

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunu Mert kornere çıkardı. 

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim 

Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx 

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xxx (Soner dk. 75 x), Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xxx, Elia xxx (Napoleoni dk. 85 ?), Robinho xxx (Adebayor dk. 68 x) 

Yedekler: Volkan, Bajic, Kudriashov, Demba Ba, Uğur, Serdar, Alpaslan 

Teknik Direktör: Abdullah Avcı 

Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx (Hurtado dk. 68 x), Milosevic xx, Fofana xxx, Jahovic xx (Yatabare dk. 68 x) 

Yedekler: Mahmut, Selim, Mücahit, Ferhat, Mücahit 

Teknik Direktör: Aykut Kocaman 

Goller: Mossoro (dk. 50), Visca (dk. 69) (Medipol Başakşehir) 

Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir, Jevtovic (Konyaspor) 

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Serkan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Güncel
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