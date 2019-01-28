Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

1 saat önce

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı), System.String[]
0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç'e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR'a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı çıktı.

5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Erdem'in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı.

34. dakikada Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti.

37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Saygın Ögel xx

MKE Ankaragücü: Altay xx, Yalçın xx, Sedat x, Mehmet xx, Alihan xx, Kenan x, Faty x, Djedje xx, Erdem xx, İlhan xx, Moulin x

Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Ozokwo, Kubilay, Cerci, Mahmut Altınkaya, Mert, Ender, Kaan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Merih xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas x, Mayele xx, Campos xxx, Tzavellas xx, Fernandes da Silva xx, Cenk xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ozan Tufan, Wanderson, Hasan, Barış, Welinton, Steven, Taha, Josef

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Campos (dk. 5 pen.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Erdem, Kenan (Ankaragücü) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:02 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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