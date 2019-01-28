Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Hakem, Erdem Özgenç
'e altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi. Hakemin VAR'a başvurması sonucu Aytemiz Alanyaspor
lehine penaltı kararı çıktı.
5. dakikada penaltı için topun başına geçen Campos, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada Erdem'in sağ kanattan yaptığı orta Aytemiz Alanyaspor savunma oyuncusu tarafından uzaklaştırıldı.
34. dakikada Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta top direğin az farkla uzağından auta gitti.
37. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan İlhan Parlak
'ın kaleyi karşısına aldığı anda çektiği şutu kaleci Haydar rahatlıkla kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya
xx, Alpaslan Dedeş
xx, Ali Saygın Ögel
xx MKE Ankaragücü
: Altay
xx, Yalçın xx, Sedat x, Mehmet xx, Alihan xx, Kenan x, Faty x, Djedje xx, Erdem xx, İlhan xx, Moulin x
Yedekler: Korcan, Mahmut Akan, Ozokwo, Kubilay, Cerci, Mahmut Altınkaya
, Mert, Ender, Kaan
, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Merih xx, Ceyhun Gülselam
xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas x, Mayele xx, Campos xxx, Tzavellas xx, Fernandes da Silva
xx, Cenk xx
Yedekler: Ufuk Ceylan
, Ozan Tufan
, Wanderson, Hasan, Barış, Welinton, Steven, Taha, Josef
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Campos (dk. 5 pen.) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Erdem, Kenan (Ankaragücü) - ANKARA