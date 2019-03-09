Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü
, Bursaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Antalya
deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar
'da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı'ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Kerem Ersoy
xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Altay
xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Abro xxx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail
, Scarione, Mathieu, Aydın
, Kaan
, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saivet xx, de Souza xx, Stephane xx, Yusuf Erdoğan
xx, Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx
Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır
, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü) - ANKARA