Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden Ankaragücülü Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakı'ya saygıda bulunmak için taraftar maçı tezahürat yapmadan izledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kerem Ersoy xx, Deniz Caner Özaral xx

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Abro xxx

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, İlhan, Cebrail, Scarione, Mathieu, Aydın, Kaan, Mahmut

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saivet xx, de Souza xx, Stephane xx, Yusuf Erdoğan xx, Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx

Yedekler: Muhammed, Santıago, Latovlevici, Furkan, Kubilay, Umut Nayır, Furkan, Onur, Ramazan, Burak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Sarı kart: Dja Djedje (Ankaragücü) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:08 Kaynak: İHA

Bursaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 Mağlup Etti!

Ankaragücü Yönetimi Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın Ailelerine Ev Alacak Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Deplasmanda Borussia Dortmund'a Boyun Eğdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 20:34:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]