Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü
, Bursaspor
'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraber sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Kerem Ersoy
xx, Deniz Caner Özaral xx
MKE Ankaragücü: Altay
xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Dja Djedje xx (Thibault Moulin dk. 46 xx), Sacko xx (İlhan Parlak
dk. 72 x), Boyd xx, Pazdan xx, Orgill xx, Kıtsıou xx, Canteros xx (Scarione dk. 89 ?), Abro xxx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail
, Aydın
, Kaan
, Mahmut
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Bursaspor: Okan xx, Ertuğrul xx, Saıvet xx, de Souza xx (Iasmin Latovlevici
dk. 68 x), Stephane xx, Yusuf Erdoğan
xx (Kubilay dk. 90 ?), Shedu xx, Chedjou xx, Aytaç xx, Cengiz xx, Sakho xx (Umut Nayır
dk. 86 ?)
Yedekler: Muhammed, Santıago, Furkan, Furkan, Onur, Ramazan, Burak
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Sarı kartlar: Dja Djedje (Ankaragücü), Abdullahi Shehu (Bursaspor) - ANKARA