Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)
13 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.
20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kenan xx, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x, İlhan x, El Kabir xx, Mokhtar x, Kubilay x
Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Göztepe: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan x, Alparslan x, Borges x, Halil x, Castro xx, Gouffran x, Poko x, Jerome xx
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed
Sarı Kart: Silva (Göztepe) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:25 Kaynak: İHA
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