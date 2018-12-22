Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

13 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jerome'nin vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

20. dakikada Mehmet'in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan El Kabir'in şutu dışarı çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler Özgür Yankaya xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Kenan xx, Kone x, Alihan x, Mehmet x, Sedat xx, Faty x, İlhan x, El Kabir xx, Mokhtar x, Kubilay x

Yedekler: Altay, Furkan, Heurtauc, Kaan, Mahmut, Putsilla, Cerci, Erdem, Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Göztepe: Beto xx, Titi xx, Silva xx, Berkan x, Alparslan x, Borges x, Halil x, Castro xx, Gouffran x, Poko x, Jerome xx

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Yedekler: Göktuğ, Eren, Grillo, Kadu, Ngando, Yalçın, Tayfur, Erol, Cikalleshi, Samed

Sarı Kart: Silva (Göztepe) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:25 Kaynak: İHA

Spor
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