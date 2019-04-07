Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Martin Skrtel'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun sağ çaprazdan şutunda kalecisi Altay, gole izin vermedi.

10. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.

15. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, köşeye giden topu zorlukla kornere çeldi.

17. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine izin vermedi.

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun pasında kale önünde Moses etkili bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Sacko'nun derinlemesine pasında topla buluşan attığı Boyd, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy xx

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Sedat xx, Pinto xx, Kulusic xx, Djedje x, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xxx, Orgill xxx, Kitsious xx, Canteros x

Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Moulin, Aydın, Moke, Azur

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Serdar Aziz xxx, Skrtel xxx, Isla xxx, Mehmet Topal xx, Mehmet Ekici xx, Dirar xx, Tolgay xx, Moses xx, Soldado xxx

Yedekler: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Ayew, Zajc, Valbuena, Jailson, Sadık Çiftpınar, Eljif Elmas

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Boyd (dk. 43) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Isla (Fenerbahçe), Canteros (MKE Ankaragücü) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:07 Kaynak: İHA

Altay, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Fenerbahçe, Ankaragücü ile 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi Nabil Dirar Kart Görmeyince Galatasaraylı Taraftarlar, Mete Kalkavan'a Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]