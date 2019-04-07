Spor Toto Süper Lig: Mke Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü
, Fenerbahçe
'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Martin Skrtel
'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado'nun sağ çaprazdan şutunda kalecisi Altay
, gole izin vermedi.
10. dakikada sol kanattan Hasan Ali
'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Ekici
'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.
15. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, köşeye giden topu zorlukla kornere çeldi.
17. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Soldado'nun vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine izin vermedi.
24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Soldado'nun pasında kale önünde Moses etkili bir vuruş yapamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Sacko'nun derinlemesine pasında topla buluşan attığı Boyd, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Bahattin Duran xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx
MKE Ankaragücü: Altay xxx, Sedat xx, Pinto xx, Kulusic xx, Djedje x, Sacko xx, Boyd xx, Pazdan xxx, Orgill xxx, Kitsious xx, Canteros x
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak
, Cebrail
, Moulin, Aydın
, Moke, Azur
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, Hasan Ali Kaldırım
xx, Serdar Aziz
xxx, Skrtel xxx, Isla xxx, Mehmet Topal
xx, Mehmet Ekici xx, Dirar xx, Tolgay xx, Moses xx, Soldado xxx
Yedekler: Volkan Demirel
, İsmail Köybaşı
, Alper Potuk
, Şener Özbayraklı
, Ayew, Zajc, Valbuena, Jailson
, Sadık Çiftpınar
, Eljif Elmas
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Boyd (dk. 43) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Isla (Fenerbahçe), Canteros (MKE Ankaragücü) - ANKARA