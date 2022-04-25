Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

25.04.2022 22:30
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Erdoğan boş kale ve topla karşı karşıya kaldı. Borja erken davranarak golü önledi.

52. dakikada Milunovic'in Yatabare'ye sert müdahalesinde Öztürk penaltı noktasını göstermişti. Fajr'ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0

77. dakikada Efkan'ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx (Caner dk. 90 ?), Camara xx, Goutas xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Uğur dk. 90+1 ?), Gradel xx (Kayode dk. 83 ?), Fajr xx (Kerem dk. 71 x), Yatabare xx (Moussa dk. 83 ?)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Sefa, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Fatih xx (Awaziem dk. 46 xx), Milunovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx (Erencan dk. 81 ?), Efecan xx, Emre xx (Efkan dk. 64 xx) Fer xx, Oğuz xx (Tayfun dk. 65 xx), Eduardo xx (Santos dk. 75 xx)

Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Emirhan, Furkan

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Fajr (dk. 51 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Goutas, Erdoğan (Sivasspor), Novais, Milunovic, Efecan, Santos, Awaziem (Alanyaspor)

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Kurtulan/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:04 Kocaeli'de çıkan tartışma kanlı bitti! Tokat atılan adam silahını çıkartıp karşı tarafı kurşun yağmuruna tuttu
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
21:35 Ekrem İmamoğlu'ndan, Gezi Parkı davasının kararına tepki: Milyonlarca insanın vicdanını yaraladı
21:33 Trabzonspor'un yıldızı Peres kotü sakatlandı! Önümüzdeki sezon forma giyemeyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 23:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement