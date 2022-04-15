Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

15.04.2022 21:30
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen x (Yusuf Erdoğan dk. 7 x), Hugo xx, Denswill xx, Dorukhan xx, Hamsik xx, Bakasetas x, Visca xx, Djaniny x, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Siopis, Nwakaeme, Abdulkadir Ömür, Koita, Ahmetcan Kaplan, Yunus Mallı, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xx, Burak xx, Luckassen xx, Caner xx, Biglia xx, Ahmed Musa xx, Bistrovic xx, Levent xx, Karamoh xx, Pesic xx

Yedekler: Muzaffer, Utku, Borini, Bamed Onur, Salih Dursun, Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Biglia (dk. 45) (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Pesic, Biraschi, Luckassen (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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