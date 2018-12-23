Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor : 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor : 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor : 1 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

42.dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alex Taşcıoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hosseini xx, Novak xxx, Onazi xx (Kucka dk. 32 x), Yusuf Yazıcı x, Abdulkadir Ömür xxx, Amiri xx, Nwakaeme xx, Rodallega x

Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan,Ekuban, Abdulkadir Parmak, Semih Karadeniz, Ibanez,

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan x, Brabec x, Saadene xx, Mehmet Uslu x, Petrucci xx, Abdullah Durak x, Aminu xx, Boldrin x, Samudio x, Vedat Murigi x

Yedekler: Samir Ujkani, Cihan, Robin Yalçın, Gladkiy, Mustafa Saymak, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu, Fink, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 25) (Trabzonspor) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:59 Kaynak: İHA

Spor
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