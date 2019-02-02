Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0



9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.



23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.



45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medical Park



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx



Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Zargo Toure xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx



Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Hosseini, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez



Teknik Direktör: Ünal Karaman



MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x, Sedat x, Boyd x, Mouilin x, İlhan Parlak x, Daver Orgill x



Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Faty, Cebrail Karayel, Sacko, Micheal Pazdan, Ender Aygören, Aydın Karabulut



Teknik Direktör: Mustafa Kaplan



Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)



Sarı Kart: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor) - TRABZON

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