Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

36 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Rodallega'nın pasından sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ayaklarından kornere çıktı.

81. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

83. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Aydın Karabulut'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.

87. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sacko'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90. dakikada Ibanez'in sol taraftan ortasında Rodallega'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Zargo Toure xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx (Ibanez dk. 57 x), Abdulkadir Parmak xx (Hosseini dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx (Vahid Amiri dk. 84 ?), Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu

Teknik Direktör: Ünal Karaman

MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x (Faty dk. 74 x), Sedat x, Boyd x, Mouilin x (Aydın Karabulut dk. 82 ?), İlhan Parlak x (Sacko dk. 57 x), Daver Orgill x

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Kulusic, Cebrail Karayel, Micheal Pazdan, Ender Aygören

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen, Ekuban, Nwakaeme, Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sedat, Pinto (MKE Ankaragücü) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Spor
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