Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Mke Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor
ile MKE Ankaragücü
karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Rodallega'nın pasından sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay
'ın ayaklarından kornere çıktı.
81. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
83. dakikada Aydın Karabulut
'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topa Aydın Karabulut'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalecide kaldı.
87. dakikada Aydın Karabulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Sacko'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90. dakikada Ibanez'in sol taraftan ortasında Rodallega'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok
xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Zargo Toure
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Novak xx (Ibanez dk. 57 x), Abdulkadir Parmak xx (Hosseini dk. 90 ?), Yusuf Yazıcı
xx, Abdulkadir Ömür xx (Vahid Amiri
dk. 84 ?), Ekuban xx, Nwakaeme xx, Rodallega xx
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Murat Cem Akpınar
, Batuhan, Berkay
Sefa Kara, Ali Osman
Karnapoğlu
Teknik Direktör: Ünal Karaman
MKE Ankaragücü: Altay xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Yalçın xx, Pinto x, Moke x (Faty dk. 74 x), Sedat x, Boyd x, Mouilin x (Aydın Karabulut dk. 82 ?), İlhan Parlak
x (Sacko dk. 57 x), Daver Orgill x
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Mahmut Akan, Kulusic, Cebrail
Karayel, Micheal Pazdan, Ender Aygören
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Rodellega (dk. 6) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen, Ekuban, Nwakaeme, Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Sedat, Pinto (MKE Ankaragücü) - TRABZON