Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaştı.

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