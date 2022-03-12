Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

12.03.2022 20:00
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Djaniny, kaleci İrfan Can'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-2

53. dakikada Visca'nın penaltı noktasına yerden pasında topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-2

76. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın sağından auta çıktı.

90+1. dakikada ani gelişen Trabzonsor atagından Visca'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bakasetas'dan önce kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xxx, Denswil xxx, Ahmetcan Kaplan xxx, Trondsen xxx (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Berat xxx (Dorukhan dk. 46 xx), Siopis xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Bakasetas dk. 75 x), Visca xxx, Nwakaeme xxx (Kouassi dk. 82 ?), Cornelius xxx (Djaniny dk. 46 xx)

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Koita, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: İran Can x, Kerim Alıcı x, Dino Arslanagic x, Angel x, Berkan Emir x, Obinna Nwobodo xx, Aytaç Kara x (Tijanic dk. 65 x), Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu x (Yalçın Kayan dk. 78 x), Ndiaye xx, Di Santo x (Jahovic dk. 78 x)

Yedekler: Kenan, Kahraman, Rodrigues, Rudi Baku, Atakan, Yusuf Talum, Murat Paluli

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Halil Akbunar (dk. 31), Soner (dk. 43) (Göztepe), Nwakaeme (dk. 34), Abdulkadir Ömür (dk. 37 ve 53), Djaniny (dk. 49) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Uğurcan Çakır, Nwakaeme (Trabzonspor), Aytaç Kara, Berkan Emir (Göztepe)

(Gökmen Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı Trabzonspor-Göztepe maçından notlar Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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