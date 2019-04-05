Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Antalyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor
ile Antalyaspor
karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışında sert şutu üst direğe çarptı. Kale
sahası içine düşün meşin yuvarlağı Eukban ağalarla buluşturdu. 2-1
68. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Pasında ise Olcay Şahan
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1
76. dakikada Serkan Özkan
'ın ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla birlikte kale sahası içine giren Murat Cem Akpınar
, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Hüseyin Göçek
xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Kerem Ersoy
xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx (Pereira dk. 70 x), Hüseyin Türkmen
xx, Hosseini xx, Ibanez xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xxx, Olcay xxx (Abdulkadir Ömür dk. 82 x), Yusuf Yazıcı
xx (Murat Cem Akpınar dk. 89 ?), Nwakaeme xxx, Ekuban xxx
Yedekler: Arda Akbulut, Vahid Amiri
, Toure
, Batuhan Artaslan, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Ünal Karam
Antalyaspor: Bofin x, Nazım x, Celustka
x, Diego Angelo
x, Cissokho x, Zeki x (Dogukan dk. 62 x), Amilton xx (Serdar Özkan
dk. 73 x), Charles x, Hakan Özmert
xx, Fredy x, Doukara xx
Yedekler: Ferhat, Osman, Armel Drole ,Yekta Kurtuluş
, Harun, Mevlüt Erdinç
, Bahadır Öztürk
, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Doukara (dk. 9) (Antalyaspor), Nwakaeme (dk. 22), Ekuban (dk. 59), Olcay (dk. 68), Murat Cem Akpınar (dk. 90+3) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Kamil Ahmet
Çörekçi (Trabzonspor), Charles (Antalyaspor) - TRABZON