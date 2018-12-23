Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 4 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Murigi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, sol kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun ayağının içiyle vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-0

79. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Yazıcı, pasını Nwakaeme'ye çıkardı. Nwakaeme ise yanındaki Rodallega'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0

84. dakikada Vedat Murigi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aminu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın bacaklarının arasından ağalarla buluşturdu. 3-1

90+2. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Nwakaeme yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alex Taşcıoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xx (Kucka dk. 32 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xxx (Abdulkadir Parmak dk. 88 ?), Amiri xx (Ekuban dk. 78 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx

Yedekler: Arda Akbulut, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Semih Karadeniz, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Çaykur Rizespor: Gökhan x (Samir Ujkani dk. 46 x), Orhan x (Robin Yalçın dk. 78 x), Brabec x, Saadene x, Mehmet Uslu x, Petrucci x, Abdullah Durak x (Mustafa Saymak dk. 46 x), Aminu x, Boldrin x, Samudio x, Vedat Murigi x

Yedekler: Cihan, Gladkiy, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Emir Han Topçu, Fink, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 25 ve 68), Rodallega (dk. 79), Nwakaeme (dk. 90+2) (Trabzonspor), Aminu (dk. 84) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Mustafa Saymak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Ekuban, Kucka, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:09 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor
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