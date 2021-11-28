Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

88. dakikada savunmadan Sadık'tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

48. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

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