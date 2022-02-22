Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Manyas'ta yapımı süren tesisleri gezdi - Son Dakika

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Balıkesir'in Manyas İlçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile ilçedeki yapımı süren gençlik merkezi ve spor salonu ile stadı inceleyen Bozgeyik, tesisler hakkında Manyas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen'den bilgiler aldı.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin de ilçeye yapılmasını istediği yatırımlar için talepte bulunduğu Bozgeyik, spor salonunda voleybol oynayan Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet edip, onlarla voleybol da oynadı.