Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak

10.03.2022 12:42
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, Diyarbakır'da 1500 kişilik öğrenci yurdu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, Diyarbakır'da 1500 kişilik öğrenci yurdu yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022'yi Diyarbakır'da "Gençlik Yılı" ilan eden Vali Münir Karaloğlu, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Karaloğlu, çalışmalar kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilecek 1500 kişilik yurt için protokol imzaladı.

Karaloğlu, yurdun kente hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi arasında spor tesisleri yapımını kapsayan gençlik yatırım protokolü imzalanmıştı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak

YORUMLAR
500
Bilazer'e hemşehri desteği Bilazer'e hemşehri desteği Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Spor Toto, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Son Dakika! Antalya'daki tarihi zirve sona erdi! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 13:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement