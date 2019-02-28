Son Dakika Haberleri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "İddaa" İhalesinde En Düşük Teklifi Veren Şans Girişim Ortak...

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "İddaa" İhalesinde En Düşük Teklifi Veren Şans Girişim Ortak...

16 dakika önce

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Anderson Talisca Brezilya'da Kulüp Satın Aldı Beşiktaş'tan Resmi Şenol Güneş Açıklaması: 31 Mayıs'a Kadar Takımın Başında

Gerard Pique'nin Siyasi Açıklamaları İspanya'da Tartışmalara Neden Oldu Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın Sözleşmesinde Beşiktaş Maddesinin Olmadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:36:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "İddaa" İhalesinde En Düşük Teklifi Veren Şans Girişim Ortak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]