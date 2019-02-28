Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "İddaa" İhalesinde En Düşük Teklifi Veren Şans Girişim Ortak...
16 dakika önce
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile "iddaa" ihalesinde en düşük teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 10 yıl süreli sözleşme imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:20 Kaynak: AA
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