Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Boks Federasyonuna Sponsor Oldu
1 saat önce
Türkiye Boks Federasyonu ile Spor Toto Teşkilatı arasında 2019 yılı için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Türkiye
Boks Federasyonu ile Spor Toto Teşkilatı arasında 2019 yılı için sponsorluk anlaşması imzalandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilatının merkez binasında gerçekleştirilen imza törenine, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
katıldı.
Gözgeç, Türkiye'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisinin Spor Toto Teşkilatı olduğunu belirterek, "Sayın başkan nezdinde Spor Toto Teşkilatına verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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