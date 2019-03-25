Son Dakika Haberleri: Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi, System.String[]
Ankara'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 43 ilden 161 kulüp ve 630 sporcu katıldı.

Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şunlar:

Tek kadınlar: 1. Özge Bayrak, 2. Aliye Demirbağ, 3. Büşra Ünlü, 3. Betül Söner

Tek erkekler: 1. Emre Lale, 2. İbrahim Haktan Doğan, 3. Berkay Çiçen, 3. Ahmetcan Oruç

Çift kadınlar: 1. Bengisu Erçetin- Nazlı Can İnci, 2. Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül, 3. Betül Söner-Naime Yılmaz, 3. Büşra Ünlü-Bahar Yavru

Çift erkekler: 1. Mehmet Çapar-Emre Sönmez, 2. Serdar Koca-Serhat Salım, 3. Murathan Eken-Mert Tunco, 3. Hasan Berkay Günbaz-Yunus Emre Karakaş

Karışık çiftler: 1. Emre Lale-Özge Bayrak, 2. Emre Sönmez-Zehra Erdem, 3. Semih Baha Başakın-Sare Ece Başakın, 3. Mert Tunco-İlayda Nur Özelgül

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor! A Milli Takımımız, Moldova'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Türkiye Badminton Şampiyonası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]