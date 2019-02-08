Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası
1 saat önce
Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Spor Toto Türkiye
Gençler Judo Şampiyonası, Ankara
'da başladı.
Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan şampiyonada 62 ilden, 262 kadın ve 450 erkek sporcu mücadele edecek.
Federasyonun yeni hizmet binası içinde yer alan spor salonundaki organizasyonun ilk gününde kadınlarda 44 ve 48, erkeklerde de 55, 60 ve 66 kiloda müsabakalar yapıldı.
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda final müsabakaları akşam yapılacak. Dereceye giren sporculara madalyaları final maçlarının ardından takdim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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