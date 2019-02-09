Son Dakika Haberleri: Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası

Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası

42 dakika önce

Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.

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Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası, Ankara'da devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonunun yeni hizmet binasında yer alan spor salonunda organize edilen şampiyonanın ikinci gününde, kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 73 ve 81 kilolarda kürsüde yer alan isimler belirlendi.

İl sıralamasında İstanbul bölgesi 4 altınla birinci, Kocaeli bölgesi 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronzla ikinci, Ankara bölgesi ise 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın 2. gününde sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

52 kilo: 1. Zeliha Cinci (Ankara), 2. Beyza Özdemir (Kocaeli), 3. Eda Karademir (Karaman), 3. Kader Divan (Bursa)

57 kilo: 1. Hasret Bozkurt (İstanbul), 2. Özlem Yıldız (Iğdır), 3. Buket Mercan (Ankara), 3. Kübra Şenyayla (Bursa)

63 kilo: 1. Minel Akdeniz (İstanbul), 2. Habibe Afyonlu (Balıkesir), Nurdan Almalı (Sivas), 3. Fidan Ögel (Manisa)

Erkekler

73 kilo: 1. Yusuf Esirci (Düzce), 2. Niyazi Gökçen (Manisa), 3. Hasan Erkan (Rize), 3. Bayram Kandemir (Konya)

81 kilo: 1. Recep Çimen (İstanbul), 2. Burak Çuhadar (Ankara), 3. Abidin Karabulut (Manisa), 3. Ahmet Çiftçi (Konya)

Şampiyona, yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:44 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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