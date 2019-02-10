Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası Sona Erdi

Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası sona ererken, dereceye girenlerde madalyalarını aldı.

Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası sona ererken, dereceye girenlerde madalyalarını aldı. İstanbul bölgesi judokaları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.



Ankara'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleşen Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası sona erdi. Üçüncü gün müsabakaları sonunda madalya kazananların belirlenmesinden sonra, İstanbul bölgesi judocuları altı altın ve bir bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. Kocaeli 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinciliğini garantilerken, Ankara bölgesi judocuları üç altın, bir gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.



Karşılaşmaları sonunda dereceye girenler şöyle belirlendi:



Kadınlar



70 kg: 1. Merve Topoğlu (Ankara), 2. Şeydanur Aydın (Balıkesir), 3. Burcu Aksoy



(Edrine), 3. Melkike Kablan (Ankara)



78 kg: 1. Öznur Efe (Manisa), Ece Zurnacı (Kuğla), 3. Saliha Taşan (Batman), 3. A. Kübra



Aydoğdu (Konya)



+78 kg: 1. Kübranur Esir (İstanbul), Mine Kalender (Burdur), Yağmur Şengül (İzmir), 3. Sevda



Taşlı (Düzce)



Erkekler:



90 kg: 1. Fatih Kösa (İstanbul), 2. Y. Emre Kılınç (Ordu), 3. Can Güzel (İstanbul), 3.



Hasan Şimşek (Konya)



100 kg: 1. M. Can Talay (Konya), 2. F. Enes Acet (Balıkesir), 3. Samet Kakık (Antalya), 3.



Batuhan Küçükkaya (Samsun)



+100 kg: Emrullah Uçar (Ankara), Hakan Akar (Ordu), Y. Barbaros Aksoy (Sakarya), 3. Furkan



Güner (Samsun) - İSTANBUL

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