Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu ENKA - Son Dakika
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Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu ENKA

6 saat önce

Erkeklerde 14, kadınlarda ise 13 takımın mücadelesine sahne olan Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde erkeklerde şampiyon TED Spor Kulübü'nü 2-2 oyun averajıyla geçen ENKA oldu.

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu ENKA, System.String[]

Erkeklerde 14, kadınlarda ise 13 takımın mücadelesine sahne olan Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde erkeklerde şampiyon TED Spor Kulübü'nü 2-2 oyun averajıyla geçen ENKA oldu. ENKA Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda turnuvanın formatı gereği 2 tek, 2 çiftler maçı oynandı.

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi erkekler final serisinin ilk maçında ENKA'dan Altuğ Çelikbilek, TED'den Baran Cengiz'i 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek ENKA'yı finallerde 1-0 öne taşıdı. İkinci tekler maçında ENKA'dan Cem İlkel, TED'den Marsel İlhan'ı 6-1, 6-1'lik setlerle yenerek finallerde durumu 2-0'a getirdi. Final serisinin son maçında ENKA'dan Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek çifti TED'den Burak Bilgin-Baran Cengiz ikilisi ile karşılaştı. TED, ENKA'yı 6-1, 3-6, 10-7 ile geçti. Son maça ENKA'nın çıkmamasıyla seri 2-2 olurken, set averajıyla ENKA şampiyon oldu.2019 Spor Toto Tenis Ligi'ni kadınlarda ve erkeklerde ENKA birinci, TED ise ikinci tamamladı. TED ve ENKA'ya ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Naibi, ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ, Enka Spor Kulübü Başkan Vekili Ali Gülçelik, TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Kratzer takdim etti.


ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:43 Kaynak: DHA
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