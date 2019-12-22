Spor Toto Türkiye Tenis Ligi fikstürü çekildi. 14 erkek ve 13 kadın takımının mücadele edeceği Tenis Ligi, 23-28 Aralık tarihleri arasında ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleşecek. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ligin 8 yıl aradan sonra tekrar yapılacağını ifade etti.



Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 23-28 Aralık tarihleri arasında organize edilecek olan Türkiye Tenis Ligi'nin fikstür çekimi, turnuvanın düzenleneceği ENKA'da gerçekleşti. 7 bölgede yapılan turnuvalar sonucunda kategorilerinde play-off oynamaya hak kazanan 27 takımın mücadele edeceği organizasyonun fikstür çekiminde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ligde mücadele edecek olan kulüplerin başkanları ve kaptanları hazır bulundu. Toplantı öncesinde Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından ödüle layık görülen tenisçi Çağla Büyükakçay ve 2019 yılında oyuna katkı sunan isim olarak ödüle layık görülen antrenör Can Üner ödüllerini aldı. ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ile Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Büyükakçay ve Üner'e ödüllerini takdim etti.



Katılım çok yüksek oldu



Doğu ve Güneydoğu liglerinin organize edilmesinin yanı sıra 5 bölgedeki turnuvalar sonucunda play-off oynamaya hak kazanan ekiplerin katıldığı lige katılımının çok yüksek olduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "8 yıl aranın ardından bu ligimizi tekrar hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Burada mücadele eden bütün takımlara ve sporculara başarılar diliyorum. Bundan önceki dönemde katılımın bu seviyede olmadığını söylemeliyim. Bu sene ligimizi organize ederken, sporcularımızın uluslararası arenada boy göstermedikleri tarihi seçmeye özen gösterdik. Eleme maçlarıyla birlikte toplamda 1000'e yakın sporcu organizasyonlarda boy gösterdi. Katılım bu denli olması da bizi sevindiren başka bir nokta" ifadelerini kullandı.



Alparslan Tansuğ: "Herkese kapımız açık"



Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ, lig geleneğinin devam etmesi nedeniyle mutlu olduklarını söylerken, "ENKA olarak Türkiye'ye her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bu tesisleri siz sporcular yaşatacak. Özellikle atletizm tesisleri, tüm sporculara, tüm kulüplere açıktır. Atletizm sahamızdan istedikleri zaman ücretsiz olarak faydalanabilirler. Bu ligin başlamasından ve bu organizasyonun kulübümüzde yapılmasından dolayı çok memnunum" dedi.



Kura çekiminde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da, "Burada yarışacak olan sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum. Az önce kortu gezdim, çok güzel bir kort olmuş. Mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Toplu fotoğraf çekimiyle birlikte organizasyon sona erdi. - İSTANBUL