Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kuraları çekildi - Son Dakika

İstanbul'da yarın başlayacak Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi yapıldı.

ENKA Spor Kulübünde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile ligde yer alacak takımların kaptanları ve kulüp temsilcileri katıldı.

Türkiye genelinde yapılan turnuvalar sonucunda erkek ve kadınlarda play-off oynamaya hak kazanan 27 takımın mücadele edeceği organizasyon, ENKA Spor Kulübü tesislerinde yapılacak. Erkeklerde 14, kadınlarda da 13 takımın katılacağı lig müsabakaları 28 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Cengiz Durmuş, Tenis Ligi'ni 8 yıl aradan sonra düzenlediklerini dile getirerek, "En son 2011 yılında Hürriyet Tenis Ligi olarak Trabzon'da yapmış olduğumuz ligimize, 8 yıl aradan sonra dönüş yapıyoruz. Bölgesel elemelerden gelen 14 erkek ve 13 kadın takımımızın katılacağı finalin kura çekimini yaptık. Tabi çok büyük bir heyecan. Sporcu ve antrenörlerimizi bu heyecana ortak etmek için çok iyi bir hazırlık yaptık. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2011-2013 yılında yaptığımız Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın zeminini ENKA Spor Kulübünün kapalı spor salonunun zeminine kurduk. Sporcularımızın bu güzel kortta birbirinden güzel maçlar yapacağına inanarak, heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Lige ara verilmesinin en önemli nedeninin başarılı sporcuların katılamaması olduğunu vurgulayan Durmuş, "Bu yıl bütün sporcularımızın katılabileceği bir takvim çerçevesinde bu haftayı seçtik. En iyi sporcularımızın, olimpiyatlara gidebilecek sporcularımızın yarıştığı bir lig haline geldi. Doğu ve Güneydoğu liglerinden yaklaşık 400 kişinin yarışarak elemelere girebildiği, yine 5 bölgeden yaklaşık 500 sporcunan elemelerden geldiği bir lig haline geldi. Aslında yıla yayılarak getirdiğimiz bir katılımla başlıyoruz. Bin civarında sporcumuzun yarıştığı bir lig haline dönüştü. Bu organizasyonunun sporcularımız, kulüplerimiz ve camiamızın heyecanını arttıracağına inanıyorum. Katılım her geçen gün arttıyor." ifadelerini kullandı.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya liglerde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerken, ENKA Spor Kulübü Başkanı Alparslan Tansuğ ise organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kura çekimi öncesinde Avrupa Tenis Birliği tarafından 2019 yılı kariyer ödülüne layık görülen milli sporcu Çağla Büyükakçay ile Uluslararası Tenis Federasyonunun oyuna katkı ödülüne layık gördüğü antrenörü Can Üner'e ödülleri verildi.

Liglerde kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Erkekler:

ENKA-Bay

Yalova Tenis Dağcılık- Alaçatı Tenis

Adana Tenis Dağcılık- Gaziantep Tenis İhtisas

İstanbul Avcılık ve Atıcılık- Gebze Tenis

Topspin- Yenimahalle Tenis

Kültürpark Tenis-Play Tenis

Mersin Tenis Yelken-Mete Tenis

TED-Bay

Kadınlar:

ENKA-Bay

İstanbul Avcılık ve Atıcılık-Gebze Tenis

Topspin-Kültürpark Tenis

Play Tenis-Adana Atlı

Yeşilyurt- Ankara Tenis

Alaçatı-Bay

TAÇ Spor-Adana Tenis Dağcılık

TED-Bay