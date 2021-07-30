Spor Toto Türkiye Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvası, 1 Ağustos'ta başlayacak

Spor Toto Türkiye Uluslararası 15 Yaş Badminton Turnuvası, 1 Ağustos'ta Ankara'da başlayacak.
Türkiye Badminton Federasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek turnuva, 4 Ağustos'ta sona erecek.
Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılacak organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Estonya ve 116 milli sporcu katılacak.
Turnuvanın ardından 5-8 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Spor Toto Türkiye 17 Yaş Uluslararası Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihleri arasında ise Spor Toto Türkiye Uluslararası 19 Yaş Badminton Turnuvaları yapılacak.
Kaynak: AA
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