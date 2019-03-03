Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası
1 saat önce
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası İzmir'de yapıldı.
Spor Toto Türkiye
Yürüyüş Şampiyonası İzmir
'de yapıldı.
İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona 4 ayrı yaş kategorisinde 107 sporcu mücadele etti. Slovakya
'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.
Büyük kadınlarda ilk 3 sıra Ayşe Tekdal, Seçil Akpınar
ve Kibar Gergin'den oluştu. Salih Korkmaz
'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise Şahin Şenoduncu ikinci, Serkan
Doğan ise üçüncü oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:06 Kaynak: AA
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