Son Dakika Haberleri: Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası

1 saat önce

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası İzmir'de yapıldı.

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Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası İzmir'de yapıldı.

İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyona 4 ayrı yaş kategorisinde 107 sporcu mücadele etti.

Slovakya'dan 3 yürüyüşçünün de misafir olarak katıldığı organizasyonda, 5, 10 ve 20 kilometrelik klasik disiplinlerin yanı sıra, 35 kilometre yarışı da şampiyona kapsamında ilk kez yapıldı.

Büyük kadınlarda ilk 3 sıra Ayşe Tekdal, Seçil Akpınar ve Kibar Gergin'den oluştu. Salih Korkmaz'ın birinciliği elde ettiği büyük erkeklerde ise Şahin Şenoduncu ikinci, Serkan Doğan ise üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Slovakya, İzmir, Türkiye, Spor
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