Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Spor Toto Uluslararası Türkiye Yürüyüş Şampiyonası başladı.

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, kadınlar ile erkeklerde 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 147 sporcu katılıyor.

Ukrayna, Letonya, Belarus, Kazakistan ve Slovakya'dan gelen atletlerin de ter döktüğü organizasyonda sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almak için yarışıyor.

29 atletin katılacağı 20 kilometre erkekler yarışında Türkiye şampiyonu Salih Korkmaz'ın yanı sıra milli sporcular Abdülselam İmuk, Şahin Şenoduncu, Mert Atlı ve Selman İlhan da mücadele edecek.

Kadınlar 20 kilometrede ise milli atletlerden Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Ayşe Tekdal ile Avrupa 20 yaş altı ikincisi Evin Demir, hem Türkiye şampiyonluğu hem de olimpiyat kotası için parkura çıkacak.

Daha önce kota alan milli atlet Meryem Bekmez ise 10 kilometrelik yarışta sezona ısınacak.