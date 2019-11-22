Son Dakika Haberleri: Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'de şampiyon Kocaeli BBSK
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Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'de şampiyon Kocaeli BBSK

6 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesindeki Atatürk Spor Salonu'nda sona eren Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig şampiyonluğunu 54 puanla Kocaeli BBSK elde etti.

Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'de şampiyon Kocaeli BBSK, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesindeki Atatürk Spor Salonu'nda sona eren Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig şampiyonluğunu 54 puanla Kocaeli BBSK elde etti.

Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'inin zirvesine Kocaeli BBSK yerleşti. Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük beldesindeki Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ikinci etap karşılaşmalarını 54 puanla tamamlayan körfez ekibi şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Liginde ikinci sırada Balıkesir İDA SK 51 puanla, üçüncülükte İstanbul BBSK 48 puanla ve dördüncü sırada İzmir BBSK 45 puanla yer aldı.

Ligi son dört sırada tamamlayan Zonguldak GM SK, Batman Özel İdare GBSK, Çaykur Rize SK ve Düzce GHSK küme düşen takımlar oldular.


Antalya, Kocaeli, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:11 Kaynak: DHA
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