Son Dakika Haberleri: Spor toto ümitler mix 1'inci lig ilk etap ilk gün lideri kocaeli bbsk
Son Dakika Spor Spor toto ümitler mix 1'inci lig ilk etap ilk gün lideri kocaeli bbsk

Spor toto ümitler mix 1'inci lig ilk etap ilk gün lideri kocaeli bbsk

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde başlayan Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig ilk etap birinci gün sonunda 15 puan ve averajla Kocaeli BBSK ilk sırada yer alırken, aynı puanlara sahip Konya BBSK günü ikinci, Denizli BBSK üçüncü sırada tamamladı.

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Mersin'in Mut ilçesinde başlayan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig ilk etap birinci gün sonunda 15 puan ve averajla Kocaeli BBSK ilk sırada yer alırken, aynı puanlara sahip Konya BBSK günü ikinci, Denizli BBSK üçüncü sırada tamamladı.

Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig birinci etap ilk gün karşılaşmaları sonunda 15'er puana sahip kulüplerden Kocaeli BBSK averajla birinci, Konya BBSK ikinci ve Denizli BBSK üçüncü, 12 puanla İzmir BBSK dördüncü sırada yer aldı. Mersin'in Mut ilçesinde başlayan lig müsabakalarının açılışında, belediye başkanı Volkan Şeker, kaymakam Muammer Köken, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz açılış konuşması yaptı. Ardından federasyon başkanı Huysuz, protokolde yer alanlara porselen şilt tabağı hediye etti.Spor Toto Ümitler Mix 1'inci Lig'in ikinci etap müsabakalarına Düzce GSK katılmazken, karşılaşmalarda 88 kadın ve 101 erkek judogi tatamiye çıktı. Birinci etap yarın yapılacak müsabakalarla son bulacak.


Kocaeli, Mersin, Mut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:06 Kaynak: DHA
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