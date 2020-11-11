Spor Toto ve Antalyaspor, EHF Avrupa Kupası'nda 3. turda

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda mücadele eden Spor Toto ve Antalyaspor, rakiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı seyahat sıkıntısı yaşaması nedeniyle 3. tura yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın 2. turunda Spor Toto'nun Sırbistan temsilcisi RK Zeleznicar, Antalyaspor'un da Yunan AC Diomidis Argous 1949 ile oynayacağı maçlar EHF tarafından iptal edildi.

EHF, Sırp ve Yunan temsilcilerinin Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlaması yaşamasıyla Spor Toto ve Antalyaspor'un kupada 3. tura yükselmesine karar verdi.