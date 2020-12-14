Spor Toto ve Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda sahaya çıkıyor

Kupanın son 16 turunda TSİ 20.00'de Spor Toto, Belçika 'nın Greenyard takımıyla, TSİ 23.00'te ise Galatasaray HDI Sigorta ev sahibi Guaguas ile karşı karşıya gelecek. Kazanan ekipler, 17 Aralık'ta çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Yine tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmaları, 17 Aralık Perşembe günü Las Palmas'ta oynanacak.

Statüye göre son 16 turu müsabakaları, İspanya'nın Guaguas takımının ev sahipliğinde Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda kazanan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvayı bu sezon farklı bir formatta oynatıyor.

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Spor Toto ve Galatasaray HDI Sigorta , İspanya 'da yapılacak son 16 turu maçlarında sahaya çıkacak.

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