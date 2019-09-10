Son Dakika Haberleri: Spor Toto Voleybol Takımı, Ayvalık kampında hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Voleybol Takımı, Ayvalık kampında hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

- Spor Toto Voleybol Takımı, Ayvalık kampında hazırlıklarını sürdürdüBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamp yapan Spor Toto Erkek Voleybol Takımı lige hazırlanıyor.

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BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamp yapan Spor Toto Erkek Voleybol Takımı lige hazırlanıyor.

Maliye Piyango Spor olan ismini geçen yıl Spor Toto Kulübü olarak değiştirip, bu teşkilatın resmi voleybol takımı olarak Efeler Ligi'nde yer alan takım, Ayvalık'ta başarılı bir kamp dönemi geçiriyor. Maliye Piyango ile Avrupa kupalarında CEV Cup'ta yarı final, Challenge Cup'ta ise iki kez çeyrek finalde yer alan takım, Ayvalık'taki çalışmalarını Başantrenör Serdar Uslu'nun nezaretinde sürdürüyor.

Ayvalık'ta bulunan Spor Toto Sosyal Tesisleri'nde konaklayan takım, Ayvalık İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor salonunda düzenli idman, Ayvalık Akademi Sport Merkezi'nde de kondisyon çalışmaları yapıyor. Sporcuların oldukça hırslı oldukları antrenmanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başantrenör Serdar Uslu, "Geçen yıl Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiştik. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlayacağız. Bu sezon ligde de elimizden geleni yaparak, ligi üst sıralarda bitirmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.

Spor Toto Voleybol Takımı, Ayvalık kampında hazırlıklarını sürdürdü

voleybol, Ayvalık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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