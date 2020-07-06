SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu - Son Dakika

SPOR Trabzon'da galibiyet coşkusu

Selçuk BAŞARTRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un, Süper Ligin 30'ncu haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendiği maç sonrası kentte taraftarlar kutlama yaptı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.