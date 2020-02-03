Spor trabzon valiliği'nden fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor trabzon valiliği'nden fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt - Son Dakika

Spor trabzon valiliği'nden fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt

6 saat önce

SPOR Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıtTRABZON, (DHA) - Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir...

SPOR Trabzon Valiliği'nden Fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt

TRABZON, (DHA) - Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

'İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir. Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının 'centilmenlik ruhuna' uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır.?

Spor trabzon valiliği'nden fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt

Trabzon Valiliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor
Trabzonspor, Obi Mikel'e yönelik ırkçı saldırılar için suç duyurusunda bulundu Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor trabzon valiliği'nden fenerbahçe otobüsüne silah gösterildiği iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]