Spor Trabzonspor'a İstanbul'da Coşkulu Karşılama
10 dakika önce
Spor Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılamaANIL UÇANİSTANBUL (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Spor Trabzonspor
'a İstanbul
'da coşkulu karşılama
ANIL UÇANİSTANBUL (DHA
)
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray
ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzon'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı
'na gelen Bordo-mavili kafileyi taraftarları karşıladı. Meşale yakan ve sloganlar atan taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
'a atkı taktı. Ayrıca Trabzonspor futbolcusu Yusuf Yazıcı
takım otobüsünden taraftara üçlü çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:28 Kaynak: DHA
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