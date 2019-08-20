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SPOR Trabzonspor, AEK maçı için Atina'da

1 saat önce

SPOR Trabzonspor, AEK maçı için Atina'daTolga SAĞLAM ATİNA (DHA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Atina'ya geldi.

SPOR Trabzonspor, AEK maçı için Atina'da
Tolga SAĞLAM ATİNA (DHA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Atina'ya geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Kasımpaşa maçının ardından Trabzon'a dönmeyen ve İstanbul'da kalan bordo mavililer, bugün özel uçakla İstanbul'dan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi.
1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Kasımpaşa maçı için İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo mavililerin, Atina kafilesinde ise 20 oyuncu bulunurken, Fıratcan Üzüm ve Kamil Ahmet Çörekçi, AEK maçı kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Ünal Karaman ile takım kaptanı Jose Sosa, yarın TSİ 17.30'da maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından saat saat 18.00'de bordo mavili takım, stadyumda son çalışmasını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:57 Kaynak: DHA
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