SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü
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SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndüTolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
SPOR Trabzonspor, AEK maçının ardından yurda döndü
Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile oynadığı maçın ardından Trabzon'a döndü.
Saat 01.30'da Atina'dan özel uçakla havalanan bordo-mavililer, 2 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından 03.40'ta Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla ara vermeden Pazar günü ligde sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
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