Son Dakika Haberleri: Spor trabzonspor, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Güncel Spor trabzonspor, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor trabzonspor, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynadığı maçın ardından pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynadığı maçın ardından pazar günü sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 15.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Sosa antrenmanda yer almadı. Mikel ile Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir, Göztepe ve Krasnodar karşılaşmalarında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ise bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalarda yer aldı.

Yarını antrenman yapmadan geçirecek olan bordo-mavililer, Alanyaspor maçı için kampa girecek.

Spor trabzonspor, alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Krasnodar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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