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Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor - Son Dakika

Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor

25.10.2021 09:27
Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atmaya devam ediyor.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atmaya devam ediyor. Bordo-mavililer 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanını topladı.

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, namağlup olarak liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Karadeniz ekibi puanını 24'e yükselterek 10. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en çok puanına ulaştı.

25 SEZON SONRA BİR İLK

Karadeniz temsilcisi 1995-96 sezonunda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Söz konusu sezonda 26 puanla namağlup lider olan bordo-mavililer 25 sezon sonra aynı başarıyı tekrarladı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ve namağlup olarak 24 puan toplayan Trabzonspor, yenilmez lider olarak yoluna devam ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydetti.

DEPLASMAN REKORU ELİNDE

Trabzonspor, deplasmanda 23 maçtır yenilmiyor. Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 22 maçtan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı.

YENİ REKOR PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

SON 10 SEZONUN EN GOLCÜ TAKIMI

Trabzonspor, 10. haftalar itibarıyla da son 10 sezonun en golcü takımı oldu. Karadeniz ekibi 2010-2011 sezonunda oynadığı 10 maçta 25 gol atıp, kalesinde ise 8 gol görmüştü. Bu sezon ise 20 gol atıp kalesinde 9 gol gören bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra en golcü sezonunu yaşadı.

(Gökmen Şahin/İHA

Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, Avcı ile ilklere imza atıyor - Son Dakika


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