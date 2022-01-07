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SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız - Son Dakika

SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız

07.01.2022 14:10

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayızSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulübü'nün ertelenen 48'inci Seçimli Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulübü'nün ertelenen 48'inci Seçimli Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Sürmen, tek aday olarak girdiği Genel Kurul'da yeniden Divan Kurulu Başkanı seçildi. Genel Kurul'da konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'Biz camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde başarıyı yakalamak hayalperestlik olur' dedi.

Trabzonspor Kulübü'nde, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılması gerekirken İç İşleri Bakanlığı'nın Covid-19 tedbirleri genelgesi nedeniyle ertelenen 48'inci Olağan seçimli Divan Genel Kurulu bugün yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde saat 09.00'da başlayan genel kurul toplantısına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Celal Ataman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, genel kurul divanının oluşturulması ve faaliyet raporunun okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

SÜRMEN: TEK ÖNCELİĞİMİZ TRABZONSPOR'UN MENFAATİ

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı ve aday Ali Sürmen, 'Bizim tek önceliğimiz Trabzonspor'un menfaati oldu. Asla kişilerin adamı olarak Trabzonspor'un yararına olan bir faaliyetin önünü kesmedik. Bunu yapmak her Trabzonsporlunun görevidir aslında. Ama bazen siz Trabzonspor'un menfaati için ne yaparsanız yapın bazı kişisel dostlarınız bile kendi menfaatleri için size küsebiliyorlar. Ama kim süserse küssün. Ben Trabzonspor'un aleyhine hiçbir faaliyetin içine girmedim ve asla girmeyeceğim' dedi.

AĞAOĞLU: 'TRABZONSPOR'U BUSH BİLE YÖNETEMEZ' DEMİŞİM

Genel Kurul'da konuşma yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'Biz camia olarak yönetimiyle kurullarıyla, taraftarıyla, camia olarak birlikte hareket etmediğimiz takdirde, bu başarıyı beklemek veya yakalamak hayalperestliğin ötesinde olur. Omuz omuza yan yana bir dayanışmanın ürünü olarak buraya geldik. 15 gün önce müzeyi ziyaretimde, bir gazeteye verdiğimiz röportajı gördüm. O kadar sıkıntılı kulüp ki 'Trabzonspor'u Bush bile yönetmez' demişim. Bugün bu noktaya geldik, Divan Başkanlarımızı kurul başkanları ve camianın desteği olmasaydı, bugün bu noktaya gelmemiz hayalperestlik olurdu? diye konuştu.

"YOK SAYARSAK SAYGISIZLIK YAPMIŞ OLURUZ"

Şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini söyleyen başkan Ağaoğlu, 'Lig bugün yeniden başlıyor. Aramızdaki puan farkına güvenip, ona göre harekete dersek yanılmış oluruz. Rakiplerimize saygı duyarak mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha da. Onlara saygısızlık yaparsak geçmişte yaşananlar gibi başarıyı yakalayamayız. Bugün şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha var. Yok sayarsak en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Bunu yapan takımların sonunun hüsran olduğunu görürüz' ifadelerini kullandı.

ALİ SÜRMEN DİVAN KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Seçim sonucunda Ali Sürmen yeniden Divan Başkanı görevine geldi.

Trabzonspor'da Ali Sürmen başkanlığındaki Divan Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Muharrem Arz, Mehmet Ongan, Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu, İsmail İnan, Temel Kazancıoğlu, Osman Çavuşoğlu, Coşkun Anahar, Merih Cengiz Semerci

Yedek üyeler: Kenan Sönmez, Ali Sait Yılmaz, Mehmet Köroğlu, Ali Galip Diyadin, Cevdet Ulusoy

SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız
SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız
SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız

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Divan Kurulu, Trabzonspor, Ali Sürmen, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Birlikte hareket etmezsek başarıyı yakalayamayız - Son Dakika


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