Son Dakika › Güncel › Spor trabzonspor başkanı ahmet ağaoğlu lisans talimatı tam bir arapsaçına döndü - 2 - Son Dakika
Spor trabzonspor başkanı ahmet ağaoğlu lisans talimatı tam bir arapsaçına döndü - 2
6 saat önce
SPOR Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Lisans talimatı tam bir arapsaçına döndü - 2. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
Son Dakika Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor