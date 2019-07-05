SPOR Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
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SPOR Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüTolga SAĞLAM TRABZON (DHA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:10 Kaynak: DHA
SPOR Trabzonspor
, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
Tolga SAĞLAM TRABZON (DHA
) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmanda laktat testinden geçirilen bordo mavililerde, 18.00'de başlayan antrenmanda dayanıklılık esaslı çalışmalar yapıldı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak, Vahid Amiri
ve Zargo Toure ile tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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